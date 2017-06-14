14 июня 2017, 14:46Общество В Пензенской области задержали более 100 нетрезвых водителей Пензенские автоинспекторы провели на территории региона операцию «Нетрезвый водитель». В ходе рейда сотрудники ГИБДД выявили целый ряд нарушений, которые могли бы стоить участникам дорожного движения здоровья или даже жизни.

«Уважаемые жители Пензенской области, Госавтоинспекция призывает вас не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, то сообщите об этом в полицию. Вы можете спасти жизнь и здоровье не только незнакомых вам людей, но и своих близких», - сказал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

В ходе проведения операции за управление транспортным средством в состоянии опьянения на территории региона было задержано более 100 водителей, из которых 18 - по информации граждан. Автомобили были отправлены на штрафстоянку, водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

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