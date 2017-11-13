13 ноября 2017, 17:08Общество В Пензенской области задержали 65 пьяных водителей Сотрудники Госавтоинспекции в Пензенской области с 10 по 12 ноября проверили водителей на состояние опьянения.

В ходе мероприятия за управление транспортом в нетрезвом состоянии задержали 65 водителей, 10 из них - по информации, полученной от граждан.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом нетрезвым водителем влечет наложение штрафа – 30 тысяч рублей с лишением прав от полутора до двух лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«При виде нетрезвого водителя сообщите об этом по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив, нужно назвать марку, цвет, регистрационный знак и направление движения», - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.

Общество

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