02 ноября 2017, 20:04Криминал В Пензенской области задержали 14 автомошенников Более 10 миллионов рублей. Такой ущерб нанесли страховым компаниям участники организованной группы, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. По одной нехитрой схеме злоумышленники действовали пять с половиной лет.

В ходе предварительного следствия установлено, что с целью незаконного получения страховых выплат участники группы инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Пензенской области и республики Мордовия. При этом злоумышленники использовали исключительно автомобили премиум-класса, поочередно выступая в роли виновной и потерпевшей сторон. Ничего не подозревающие сотрудники ГИБДД оформляли документы. Дальше, что называется, дело оставалось за малым.

«Затем участники группы, используя созданные ими экспертные организации, на основании формального осмотра транспортных средств готовили отчеты о стоимости восстановительного ремонта автомобилей и подавали их вместе с иными документами в страховые компании для получения выплат», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Сотрудники полиции задержали 14 участников группы, в том числе - организаторов. Следственной частью регионального управления МВД возбуждено уголовное дело по фактам совершения мошеннических действий в сфере автострахования. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Криминал

просмотров 223

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: