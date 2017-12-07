В Пензенской области заболеваемость РВИ выросла на 5%

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07 декабря 2017, 16:33Общество
За неделю в Пензенской области зарегистрировали 2529 случаев РВИ.
«В течение 48-ой недели в Пензенской области переболело РВИ 0,19% совокупного населения и 0,43% детей в возрасте до 14 лет. Удельный вес детей до 14 лет в структуре заболевших РВИ составил 31,9% Заболеваемость РВИ детей за неделю - ниже контрольного уровня», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 11,4%, но по сравнению с прошлой неделей, ее уровень вырос на 5%, добавили в управлении.
Случаев гриппа не регистрируется, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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