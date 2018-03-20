В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 6,6%

В Пензенской области зарегистрировано 348 случаев заболевания гриппом, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 7096 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 6,6%. Рост заболеваемости по сравнению предыдущей неделей - 57,6%.

Преимущественно, болели взрослые, заболеваемость ОРВИ детей в течение 11 недели в целом по области ниже эпидпорога на 7,0-54,4%.

«В Пензе в течение 11 недели 2018 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 4172 случая; показатель заболеваемости — 800,3 на 100 тысяч населения, то есть к контрольному уровню эпидпорога прибавляется 16,7%. Также зарегистрированы 348 случаев гриппа», — сообщили в пресс-службе управления.

В связи с повышенной заболеваемостью на карантин закрыты 17 классов в 11 школах Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».