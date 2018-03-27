В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 35%

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 марта 2018, 19:44Здоровье
В Пензе введен карантин по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям. В соответствии с постановлением городской администрации, рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Так, за минувшую неделю уровень заболеваемости вырос на 13% и составил чуть больше 8000 случаев. Таким образом, общий эпидпорог превышен на 35%.
В Пензе за медицинской помощью обратилось более 4000 человек. При этом грипп лабораторно подтвержден лишь в каждом десятом случае. Сейчас в областном центре на карантин закрыты пять классов в трех школах. В других районах региона аналогичные меры предприняты в четырех дошкольных учреждениях и двух школах.
«В связи с высокой заболеваемостью управление Роспотребнадзора направило предложение в администрацию Пензы о введении карантинно-ограничительных мероприятий, это значит, что должен быть усилен противоэпидемический режим. На карантин немедленно должны выводиться все школьные и дошкольные учреждения при достижении заболеваемости в 30%, отменены все массовые мероприятия и усилены утренние детские фильтры в дошкольных учреждениях», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
27 марта 2018, 19:57В Пензе обсудили методы борьбы с контрафактным алкоголем
27 марта 2018, 19:52В Пензе дело об автомошенниках направлено в суд
27 марта 2018, 19:49В Пензе за разбой задержаны двое мужчин
27 марта 2018, 19:44В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 35%
27 марта 2018, 19:42Пензенцы возложили цветы в память о жертвах пожара в Кемерово
27 марта 2018, 19:37Пензенские католики отметили приближение Пасхи
27 марта 2018, 19:33В Пензе до мая проинспектируют все торгово-развлекательные центры
27 марта 2018, 19:29Пензенские школьники разобрались с переполохом в библиотеке Лермонтова