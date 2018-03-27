В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 35%

В Пензе введен карантин по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям. В соответствии с постановлением городской администрации, рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Так, за минувшую неделю уровень заболеваемости вырос на 13% и составил чуть больше 8000 случаев. Таким образом, общий эпидпорог превышен на 35%.

В Пензе за медицинской помощью обратилось более 4000 человек. При этом грипп лабораторно подтвержден лишь в каждом десятом случае. Сейчас в областном центре на карантин закрыты пять классов в трех школах. В других районах региона аналогичные меры предприняты в четырех дошкольных учреждениях и двух школах.

«В связи с высокой заболеваемостью управление Роспотребнадзора направило предложение в администрацию Пензы о введении карантинно-ограничительных мероприятий, это значит, что должен быть усилен противоэпидемический режим. На карантин немедленно должны выводиться все школьные и дошкольные учреждения при достижении заболеваемости в 30%, отменены все массовые мероприятия и усилены утренние детские фильтры в дошкольных учреждениях», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.