В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 68%

10 февраля 2020, 19:31Общество
За прошедшую неделю в регионе зафиксировано 4059 случаев ОРВИ, а также 401 гриппа. По данным Роспотребнадзора по Пензенской области, в регионе заболеваемость находится ниже эпидемиологического порога на 68%.
В областном центре уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 78%. Несмотря на это в нескольких образовательных учреждениях школьникам объявили внеплановые выходные.
«В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на карантин закрывали 103 класса в 24 школах Пензы, полностью прекращена работа школы-интерната №1. В других административных территориях закрывали 37 классов в 13 школах, а три образовательных учреждения не работают полностью», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Обучение возобновится спустя семь-десять дней после объявления карантина. Специалисты напоминают, в период распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций необходимо тщательно следить за здоровьем, соблюдать личную гигиену, а при первых признаках заболевания нужно обращаться в медицинские учреждения и не заниматься самолечением.
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