В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 31,9%

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23 апреля 2018, 16:38Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидпорога, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 2182 случая ОРВИ и гриппа, что ниже эпидпорога на 31,9%. В течение 16 недели чаще болели взрослые, удельный вес детей в общей структуре заболевших - 37,3%.
«В Пензе в течение 16 недели 2018 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 915 случаев; показатель заболеваемости – 175,5 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение недели во всех возрастных группах ниже контрольного уровня на 46,9%», — сообщили в пресс-службе управления.
Удельный вес заболевших гриппом — 0,1%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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