В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 21,8%

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ - ниже эпидпорога, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 1800 случаев ОРВИ,что ниже эпидпорога на 21,8%. Гриппом никто не болел.

Чаще болели взрослые, удельный вес детей в общей структуре заболевших — 40,7%.

«В Пензе в течение 37 недели 2018 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 883 случая; показатель заболеваемости — 169,4 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение недели во всех возрастных группах ниже контрольного уровня на 31,4%», — сообщили в пресс-службе управления, пишет ИА «Пенза-Пресс».