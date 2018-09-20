В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 21,8%

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20 сентября 2018, 11:03Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ - ниже эпидпорога, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 1800 случаев ОРВИ,что ниже эпидпорога на 21,8%. Гриппом никто не болел.
Чаще болели взрослые, удельный вес детей в общей структуре заболевших — 40,7%.
«В Пензе в течение 37 недели 2018 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 883 случая; показатель заболеваемости — 169,4 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение недели во всех возрастных группах ниже контрольного уровня на 31,4%», — сообщили в пресс-службе управления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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