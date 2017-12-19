В Пензенской области заболеваемость ОРВИ - ниже эпидпорога

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19 декабря 2017, 17:59Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидемологического порога, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За неделю в Пензенской области острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 2279 человек. Процент заболевших детей до 14 лет составил 34,1%,что ниже эпидпорога на 36,1%.
Заболеваемость населения гриппом не регистрируется.
«В Пензе в течение 50 недели 2017 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 1049 случаев; показатель заболеваемости - 201,2 на 100 тысяч населения», - сообщили в пресс-службе управления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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