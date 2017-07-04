В Пензенской области заболеваемость бешенством упала в 5 раз

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04 июля 2017, 15:01Общество
Животные в Пензенской области стали реже болеть бешенством. К таким выводам позволяют прийти данные Роспотребнадзора.
По данным пресс-службы регионального управления, за пять месяцев 2017 года зафиксировано только пять случаев заболеваемости бешенством, в то время как в январе-мае 2016 года – 24. Таким образом, заболеваемость снизилась в 4,8 раза, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Ситуация носит межэпизоотический характер [стадия затишья]», - пояснили в управлении.
Случаи бешенства животных выявлены в Бековском, Шемышейском, Бессоновском, Лунинском районах. Заболели две лисицы, две кошки и одна собака.
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