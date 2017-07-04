04 июля 2017, 15:01Общество В Пензенской области заболеваемость бешенством упала в 5 раз Животные в Пензенской области стали реже болеть бешенством. К таким выводам позволяют прийти данные Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы регионального управления, за пять месяцев 2017 года зафиксировано только пять случаев заболеваемости бешенством, в то время как в январе-мае 2016 года – 24. Таким образом, заболеваемость снизилась в 4,8 раза, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Ситуация носит межэпизоотический характер [стадия затишья]», - пояснили в управлении.

Случаи бешенства животных выявлены в Бековском, Шемышейском, Бессоновском, Лунинском районах. Заболели две лисицы, две кошки и одна собака.

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