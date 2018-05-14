В Пензенской области заблокировали 4 сайта с поддельными документами

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14 мая 2018, 16:36Общество
В Малосердобинском районе Пензенской области заблокировали подозрительные сайты.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на четырех интернет-сайтах предлагали продажу поддельных паспортов, миграционных карт и справок об инвалидности.
Прокуратура направила иск в суд. В результате доступ на страницы сайтов заблокировали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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