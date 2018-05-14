В Пензенской области заблокировали 4 сайта с поддельными документами

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на четырех интернет-сайтах предлагали продажу поддельных паспортов, миграционных карт и справок об инвалидности.

Прокуратура направила иск в суд. В результате доступ на страницы сайтов заблокировали, пишет ИА «Пенза-Пресс».