В Пензенской области забивший поленом мать сельчанин сел на 8 лет

В Пачелмском районе Пензенской области вступил в силу приговор по делу 45-летнего местного жителя, который до смерти избил свою мать.

Установлено, что в ночь на 27 марта пьяный сельчанин дома поссорился с 78-летней матерью. Мужчина избил пенсионерку поленом, через некоторое время женщина скончалась.

В суде он не признал вину и рассказал, что мать почти ослепла, часто уходила из дома и травмы получила во время одного из таких походов. Однако во время расследования информация не подтвердилась – сельчанин написал явку с повинной.

Жителю Пачелмского района назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина посчитал приговор суровым, пытался его обжаловать, но суд оставил его без изменения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».