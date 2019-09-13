В Пензенской области забивший поленом мать сельчанин сел на 8 лет

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13 сентября 2019, 17:08Криминал
В Пачелмском районе Пензенской области вступил в силу приговор по делу 45-летнего местного жителя, который до смерти избил свою мать.
Установлено, что в ночь на 27 марта пьяный сельчанин дома поссорился с 78-летней матерью. Мужчина избил пенсионерку поленом, через некоторое время женщина скончалась.
В суде он не признал вину и рассказал, что мать почти ослепла, часто уходила из дома и травмы получила во время одного из таких походов. Однако во время расследования информация не подтвердилась – сельчанин написал явку с повинной.
Жителю Пачелмского района назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина посчитал приговор суровым, пытался его обжаловать, но суд оставил его без изменения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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