В Пензенской области за выходные задержали 52 пьяных водителя

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23 октября 2017, 12:33Общество
В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции в выходные проверили водителей на состояние опьянения.
«Проверки проходили в минувшие выходные. Их целью является предупреждение аварий по вине нетрезвых водителей», - сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД России.
Так, за три дня инспекторы задержали 52 водителя «под градусом». О десяти из них полицейские узнали от граждан.
Управление транспортом в пьяном виде влечет штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Если вы видите, что транспортом управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) и направление движения», - призывает Госавтоинспекция Пензенской области.
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