23 октября 2017, 12:33Общество В Пензенской области за выходные задержали 52 пьяных водителя В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции в выходные проверили водителей на состояние опьянения.

«Проверки проходили в минувшие выходные. Их целью является предупреждение аварий по вине нетрезвых водителей», - сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД России.

Так, за три дня инспекторы задержали 52 водителя «под градусом». О десяти из них полицейские узнали от граждан.

Управление транспортом в пьяном виде влечет штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Если вы видите, что транспортом управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) и направление движения», - призывает Госавтоинспекция Пензенской области.

Общество

просмотров 89