В Пензенской области за выходные задержали 44 нетрезвых водителя

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27 ноября 2017, 13:34Общество
Пензенские инспекторы с 24 по 26 ноября провели проверки водителей на состояние опьянения.
Так, в ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции задержали 44 нетрезвых водителя, 10 из них задержали по информации, полученной от граждан.
Проверки направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, а также на предупреждение аварий по вине пьяных водителей.
В соответствии с законом, управление транспортом в состоянии опьянения влечет наложение штрафа - 30 тысяч рублей с лишением прав от полутора до двух лет, напоминает Госавтоинспекция, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Если вы видите, что транспортом управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив, нужно назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) и направление движения», - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.
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