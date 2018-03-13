В Пензенской области за выходные выявили 83 нетрезвых водителей

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13 марта 2018, 19:36Политика
В Пензенской области сотрудники ГИБДД организовали рейд по нетрезвым водителям. Массовая проверка велась на протяжении четырех праздничных дней.
«Всего за время рейда было выявлено 83 водителя управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Из них 19 были задержаны по сообщениям, поступившим от граждан», - прокомментировал начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Если вы стали свидетелем того, как кто-то управляет транспортным средством в очевидном состоянии алкогольного опьянения, полицейские просят незамедлительно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД.
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