В Пензенской области за выходные утонули четыре человека

В минувшие выходные в водоемах области утонули четыре человека. Трагедии произошли в Никольском, Сердобском, Каменском и Пензенском районах. Все погибшие отдыхали в необорудованных для купания местах, где нет ни спасателей, ни медработников.

Отдых возле водоема в селе Малая Валяевка закончился трагедией. Парень 1993 года рождения утонул, отплыв от берега всего на несколько метров. По словам специалистов, скорее всего он был в состоянии алкогольного опьянения и подобный случай в минувшие выходные - не единственный.

«Второй день свадьбы. Молодые ребята вышли на реку Сура и там продолжили пьянствовать. Произошла конфликтная ситуация. Один из молодых людей, оставив одежду, уплыл метров на 400, помахал рукой и на этом все. Искали, подняли весь район», - рассказал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

В отличие от большинства подобных историй, эта закончилась благополучно: молодой человек вернулся домой на следующее утро. В Никольском, Сердобском и Каменском районах трагедий избежать не удалось. Все трое погибших - мужчины. Одной из главных причин такого рода происшествий спасатели называют нежелание владельцев и арендодателей водоемов оборудовать зоны отдыха по всем нормативам.

«В месте, где организовано купание, вашу безопасность обеспечивают, во-первых, спасатели, которые способны прийти вам на помощь, во-вторых, на данном объекте дно проинспектировано водолазами», - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Как отмечают специалисты, условий для отдыха вблизи водоемов нет в Бессоновском, Нижнеломовском, Наровчатском, Тамалинском, Малосердобинском, Шемышейском и Сосновоборском районах. Каждую необорудованную зону отдыха сотрудники регионального управления МЧС намерены посетить в ближайшее время с проверкой.