В Пензенской области за выходные четырежды нарушили охотничье законодательство

В минувшие выходные сотрудники охотничьего надзора министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области совместно с представителями центра особо охраняемых природных территорий региона провели рейды, в ходе которых установили четыре факта нарушений в Земетчинском, Наровчатском и Шемышейском районах.

Специалисты составили материалы для правоохранителей за охоту без разрешения и передвижение на автомобиле с расчехленным и заряженным оружием.

По данным пресс-службы регионального минлесхоза, нарушителям грозят штрафы до 4 000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».