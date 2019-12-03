В Пензенской области за выходные четырежды нарушили охотничье законодательство

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03 декабря 2019, 14:06Общество
На территории трех районов Пензенской области были зафиксированы нарушения охотничьего законодательства.
В минувшие выходные сотрудники охотничьего надзора министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области совместно с представителями центра особо охраняемых природных территорий региона провели рейды, в ходе которых установили четыре факта нарушений в Земетчинском, Наровчатском и Шемышейском районах.
Специалисты составили материалы для правоохранителей за охоту без разрешения и передвижение на автомобиле с расчехленным и заряженным оружием.
По данным пресс-службы регионального минлесхоза, нарушителям грозят штрафы до 4 000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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