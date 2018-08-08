В Пензенской области за три месяца выявили 46 поддельных купюр

Во втором квартале 2018 года в Пензенской области выявлено 46 поддельных денежных знаков. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центробанка.

Обнаружена одна поддельная 50-рублевая банкнота, 14 фальшивых билетов банка России номиналом 1000 рублей. Большая часть выявленных подделок - 30 - банкноты достоинством 5000 рублей. Кроме того, была обнаружена фальшивая 100-долларовая купюра.

Специалисты регионального Центробанка напоминают, что если вы сомневаетесь в подлинности денежного знака, необходимо обратится в полицию, либо сдать банкноту на экспертизу в любой банк или его подразделение, осуществляющее операции с наличными деньгами.