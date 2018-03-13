Губернатор потребовал усилить работу по пожарной безопасности

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13 марта 2018, 19:23Общество
Несмотря на общее снижение количества пожаров, число погибших в огне возросло на 5%. И это только за первые три месяца 2018 года. Как решить проблему совместно с главами районов в формате видеоконференции обсудил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
На территории Пензенской области за три месяца произошло 147 пожаров. Чаще всего беда приходит в дома жителей Бековского, Пачелмского, Городищенского и Лопатинского районов. По словам специалистов, почти в каждом случае трагедии можно было избежать.
«Имеется ряд районов, на территории которых профилактическая работа ведется не на должном уровне, что привело к росту пожаров и погибших в них людей. Среди них - Лопатинский, Городищенский, Бековский и Пачелмский районы», - сказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Александр Ближин.
Зимой основной причиной возникновения пожаров становится неправильная эксплуатация электрического оборудования. В надежде обогреть дом или квартиру жильцы включают несколько отопительных приборов, старая электропроводка не выдерживает перенапряжения. Еще одной причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем. Иван Белозерцев отметил, что необходимо контролировать семьи, в которых злоупотребляют спиртным.
«Навестите сами эти семьи, спросите, кто у них последний раз был из сельского поселения, инструкторы или специалисты, узнайте, чего им рассказывали. Выезжайте, разговаривайте с людьми», - поручил Иван Белозерцев.
Обращаясь к главам районов, губернатор также распорядился проверить укомплектованность местных пожарных частей. Количество и качество аварийно-спасательных машин должно соответствовать рекомендуемым нормативам МЧС.
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