В Пензенской области за три месяца нашли 46 поддельных купюр

В Пензенской области за второй квартал 2018 года обнаружили 46 поддельных купюр. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так обнаружена одна 50-рублевая банкнота, 14 фальшивых тысячных купюр, 30 банкнот достоинством 5000 рублей и одна фальшивая купюра 100 долларов США.

«Если сомневаетесь в подлинности денежного знака, обратитесь в органы внутренних дел либо сдайте банкноту на экспертизу в любой банк или его подразделение, осуществляющее операции с наличными деньгами», - порекомендовали в пензенском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Для точного определения подлинности денег специалисты советуют проверять наличие на бумажных купюрах не менее трех защитных элементов, пишет ИА «Пенза-Пресс».