В Пензенской области за сутки произошло два серьезных ДТП

За прошедшие сутки в Пензенской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Одно из них - в черте областного центра, другое на трассе «Нижний-Новгород - Саратов».

На проспекте Строителей в районе №175 универсама часть полосы перегородили специальные ленты, где инспекторы ГИБДД тщательно изучали детали автомобильной аварии. За рулем находился 29-летний мужчина. Жертвой стал 16-летний подросток, который пытался перейти дорогу.

«В результате происшествия он получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

Авария на участке трассы в Пензенском районе привела к человеческим жертвам. Столкнулись легковой автомобиль и фура.

«В результате происшествия, водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21124», девушка 1991 года рождения, от полученных травм скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

С наступлением осени в ГИБДД также призывают водителей быть более внимательными в темное время суток и соблюдать скоростной режим.