15 марта 2018, 19:31Происшествия

В Пензенской области за сутки в ДТП пострадали 5 пешеходов

В Пензе и области за сутки участниками ДТП стали пять пешеходы, в том числе - ребенок.

Одна из аварий, в которой травмы получила 12-летняя девочка, произошла 14 марта около половины пятого вечера напротив проспекта Строителей, 24 в Пензе, ее сбила «Лада-Приора».

«Водитель автомобиля «ВАЗ-217030», мужчина 1974 года рождения, двигаясь по проспекту Строителей, со стороны улицы 8 Марта в направлении улицы Глазунова допустил наезд на пешехода. В результате происшествия, девочка 2006 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», - прокомментировал начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В этот же день в половине седьмого на улице Луначарского напротив дома №42 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, мужчина 1972 года рождения, двигаясь в направлении улицы Ленина, допустил наезд на женщину, в результате ее госпитализировали.

По всем фактам дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов проводятся проверки, по результатам которых будут установлены причины и обстоятельства ДТП.

Происшествия
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