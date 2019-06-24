В Пензенской области за сутки сгорело шесть машин

В Пензенской области за сутки, с 22 по 23 июня, во время анимальной жары сгорело шесть машин.

По данным регионального ГУ МЧС, автомобиль может загореться по нескольким причинам. Первая – неисправная электропроводка. Часто причиной нарушения ее работы может стать неправильная установка магнитолы или сигнализации.

Вторая – утечка топлива или прочих жидкостей. Попадая на разогретые детали автомобиля, они легко воспламеняются. Третья – оставленная в салоне непотушенная сигарета.

Чтобы принять экстренные меры, в каждой машине должен быть огнетушитель. Он позволит оперативно потушить пламя. О том, что названная мера предосторожности – не простая блажь, говорит статистика. Так, с начала года, по данным регионального ГУ МЧС, в Пензенской области зафиксировали 53 возгорания транспорта, два человека пострадали. В 85% случаев причиной стала неисправность проводки.

«Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области просит автолюбителей быть более внимательней к соблюдению правил требований пожарной безопасности автотранспортных средств», - отмечают в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».