В Пензенской области за сутки сгорело шесть машин

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 июня 2019, 16:04Происшествия
В Пензенской области за сутки, с 22 по 23 июня, во время анимальной жары сгорело шесть машин.
По данным регионального ГУ МЧС, автомобиль может загореться по нескольким причинам. Первая – неисправная электропроводка. Часто причиной нарушения ее работы может стать неправильная установка магнитолы или сигнализации.
Вторая – утечка топлива или прочих жидкостей. Попадая на разогретые детали автомобиля, они легко воспламеняются. Третья – оставленная в салоне непотушенная сигарета.
Чтобы принять экстренные меры, в каждой машине должен быть огнетушитель. Он позволит оперативно потушить пламя. О том, что названная мера предосторожности – не простая блажь, говорит статистика. Так, с начала года, по данным регионального ГУ МЧС, в Пензенской области зафиксировали 53 возгорания транспорта, два человека пострадали. В 85% случаев причиной стала неисправность проводки.
«Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области просит автолюбителей быть более внимательней к соблюдению правил требований пожарной безопасности автотранспортных средств», - отмечают в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 июня 2019, 19:52348 кузнецких юношей и девушек простились со школой
24 июня 2019, 19:47Житель Владимирской области заложил вещи пензенца в ломбард
24 июня 2019, 19:42Пензенцам планируют восстановить водоснабжение к полуночи
24 июня 2019, 19:37Губернатор ответил на вопросы пензенских студентов
24 июня 2019, 19:33В Пензенской области из-за засухи хотят ввести режим ЧС
24 июня 2019, 19:29В Пензе прошел областной чемпионат по рыболовному спорту
24 июня 2019, 19:26Жители Чемодановки организовали народный сход
24 июня 2019, 19:21В Пензе стартовал новый сезон летней школы «TeenГрад»