В Пензенской области за сутки произошло 10 пожаров

В Пензенской области с 15 по 16 августа произошло 10 пожаров. Сотрудники МЧС напомнили местным жителям о правилах безопасности.

Так, огонь вспыхнул в шести частных домах и четырех надворных постройках. Отмечается, что предполагаемая причина возгораний – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Старший инженер отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова напомнила, чем опасна старая электропроводка.

Специалист уточнила, что:

- если проводка старая, то ее необходимо заменить. Если по каким-либо причинам это невозможно, то, как минимум, надо осмотреть контакты розеток и оценить, требуется ли им дополнительная изоляция;

- если квартиру затопили соседи сверху, то, даже если ничего не замкнуло, это повод пересмотреть скрутки проводов в распределительных коробах – под воздействием влаги липкая сторона изоленты теряет свои свойства;

- нужна осторожность при вбивании гвоздей в стены – неудачно забитый гвоздь приносит с собой большое количество «головной боли» по замене перебитого провода;

- в частном секторе обязательно надо применять дополнительные меры по защите проводки от крыс и мышей – есть достаточно большое количество найденных домашними электриками способов борьбы с грызунами: это могут быть металлические гофры, промазывание кабелей мастикой и прочие методы;

- если в розетку приходилось включать мощный прибор, то потом стоит перепроверить, не подгорели ли контакты, и состояние изоляции.

Если произошло короткое замыкание, то почувствуется запах жженой пластмассы. Татьяна Шишканова рассказала, что делать в таких случаях:

- вам понадобится вызвать электрика. Пока он не прибудет, постарайтесь не допустить возникновения пожара;

- в случаях, когда автомат не сработал, придется выключить его самостоятельно. Если в щитке много выключателей, отключите все;

- при возникновении пожара необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 112 и приступить по возможности к самостоятельному тушению пожара. Подойдут любые средства, кроме воды. Она хорошо проводит ток, и потому есть риск, что вас ударит электричеством. Для тушения хорошо подойдут огнетушитель и песок.

«Теперь осталось только подождать электрика, который сможет устранить повреждения проводки. Необходимо выяснить причину короткого замыкания и причину, по которой не сработал автомат. Самое главное – своевременная диагностика. Если проводка старая или поврежденная, следует вызвать специалиста для ее замены. Если вы все делаете правильно, проблемы с коротким замыканием вас не коснутся», - добавила специалист, пишет ИА «Пенза-Пресс».