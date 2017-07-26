26 июля 2017, 11:09Общество В Пензенской области за счет инвестпроектов растет число рабочих мест В Пензе состоялось заседание штаба по выполнению майских указов президента.

По указу президента РФ, к 2020 году по всей России должно быть создано 25 миллионов рабочих мест, в частности, в Пензенской области – 250 тысяч, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По оценке предварительных итогов 2017 года наблюдается снижение высокопроизводительных рабочих мест - около 5%», - сообщил и.о. министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.

Снижение, в основном, происходит за счет модернизации производства и процессов оптимизации рабочих мест.

Также Рауф Чакаев отметил, что благодаря реализации инвестиционных проектов за первое полугодие 2017 года в организованных хозяйствах создано 402 рабочих места, из них 225 – высокопроизводительные.

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов заявил, что в силу объективных причин экономические показатели, заданные указами президента, в регионе не достижимы.

«В среднем, в промышленности на сегодняшний день заняты 89 тысяч человек. В области мы должны создать 250 тысяч мест, максимально к этому показателю двигаться нужно», - сказал он.

Николай Симонов дал поручение собрать все необходимые данные о том, какая ситуация с рабочими местами складывается во всех регионах округа и других субъектах страны.

Кроме того, на заседании штаба подняли вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках госпрограммы будет реализовано содействие развития систем финансирования и создание центров поддержки предпринимательства. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 7,2 миллиона рублей, что позволит привлечь федеральные средства в размере 58 миллионов рублей.

«Предприятиям на территории моногородов области будет оказана государственная поддержка в виде субсидий части затрат по кредитам на модернизацию оборудования, строительство и реконструкцию зданий, а также процентов по договору лизинга оборудования. Всего на реализацию мероприятия предусмотрено порядка восьми миллионов рублей», - сообщил Рауф Чакаев.

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