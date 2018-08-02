В Пензенской области за полгода выдали свыше 4000 ипотечных кредитов

В Пензенской области за первое полугодие 2018 выдано свыше 4000 ипотечных кредитов на общую сумму более семи миллиардов рублей. Об этом шла речь на заседании регионального штаба по реализации майских указов президента России.

«Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составила 9,61%, в среднем по России - 9,66%, по ПФО - 9,65%. По сравнению с январем-маем 2017 года фиксируется снижение на 2%. Средневзвешенный срок кредитования составил 191 месяц», - прокомментировал заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

По состоянию на 1 июля, просроченная задолженность по ипотечным кредитам в регионе составила более 200 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года она увеличилась более чем на 19%.