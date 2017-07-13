В Пензенской области за один день поймали 14 водителей «под градусом»

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13 июля 2017, 17:04Политика
Сотрудники Госавтоинспекции за 12 июля зафиксировали более трех тысяч нарушений ПДД.
Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России, 14 водителей, находившихся в алкогольном опьянении, задержали сотрудники Госавтоинспекции в Пензенской области.
41 нарушение Правил дорожного движения допустили пешеходы, 2150 нарушений зафиксированны камерами видеонаблюдения, всего сотрудники ГИБДД выявили 3051 нарушение ПДД.
Полицейские оформили 35 материалов ДТП с материальным ущербом, в авариях никто не пострадал, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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