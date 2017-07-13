13 июля 2017, 17:04Политика В Пензенской области за один день поймали 14 водителей «под градусом» Сотрудники Госавтоинспекции за 12 июля зафиксировали более трех тысяч нарушений ПДД.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России, 14 водителей, находившихся в алкогольном опьянении, задержали сотрудники Госавтоинспекции в Пензенской области.

41 нарушение Правил дорожного движения допустили пешеходы, 2150 нарушений зафиксированны камерами видеонаблюдения, всего сотрудники ГИБДД выявили 3051 нарушение ПДД.

Полицейские оформили 35 материалов ДТП с материальным ущербом, в авариях никто не пострадал, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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