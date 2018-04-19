В Пензенской области за неделю задержали более 50 мотоциклистов

Пензенские автоинспекторы вышли на дороги, чтобы напомнить мотоциклистам о правилах безопасности. На весну, как правило, приходится большинство аварий с участием мототранспортных средств: за зиму автомобилисты отвыкают от соседства с байкерами на дорогах.

В ходе профилактических акций только на этой неделе удалось пресечь свыше 50 нарушений со стороны мотоциклистов. В 2017 году в дорожно-транспортных происшествиях с участием мототранспорта погибли семь человек, еще 132 получили ранения. С начала 2018 года зарегистрировано шесть ДТП.

«Уважаемые водители мотоциклов, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим, будьте предельно внимательны и используйте индивидуальную защиту, которая поможет снизить риск получения серьезных травм во время ДТП», - прокомментировала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.