В Пензенской области за неделю заболели ОРВИ более 2000 человек

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области — ниже эпидпорога, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 2086 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 33,2-70,7%. Гриппом никто не болел. Удельный вес детей в общей структуре заболевших — 37,9%.

«В Пензе в течение 39 недели 2018 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 983 случая; показатель — 188,6 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение недели во всех возрастных группах ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе управления.

В 2018 году планируют привить от гриппа 706400 человек, сообщает ИА «Пенза-Пресс».