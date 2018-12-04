В Пензенской области за неделю заболели 1864 человека

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04 декабря 2018, 13:02Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога на 26,1%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 1864 случая ОРВИ. Чаще всего болели взрослые, детей в общей структуре — 44,8%. Гриппом никто не заразился.
«В Пензе в течение 48 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями увеличилась на 0,4%, составив 767 случаев. Заболеваемость ОРВИ в городе в течение недели во всех возрастных группах — ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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