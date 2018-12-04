В Пензенской области за неделю заболели 1864 человека

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога на 26,1%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 1864 случая ОРВИ. Чаще всего болели взрослые, детей в общей структуре — 44,8%. Гриппом никто не заразился.

«В Пензе в течение 48 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями увеличилась на 0,4%, составив 767 случаев. Заболеваемость ОРВИ в городе в течение недели во всех возрастных группах — ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».