В Пензенской области за неделю ОРВИ заболели 2205 человек

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10 октября 2018, 11:31Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 2205 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 47,6%. Удельный вес детей в общей структуре заболевших — 31,0%. Гриппом никто не заразился, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В Пензе в течение 40 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 1220 случаев; показатель заболеваемости — 234,0 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение недели во всех возрастных группах ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе.
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