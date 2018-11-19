В Пензенской области за неделю ОРВИ заболели 1490 человек

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — на 39,2% ниже эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю в регионе было зарегистрировано 1490 случаев ОРВИ. Чаще всего болели взрослые, удельный вес детей в общей структуре — 35,6%. Гриппом никто не заразился.

«В Пензе в течение 46 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями увеличилась на 24,2%, составив 754 случая. Заболеваемость ОРВИ в городе в течение недели во всех возрастных группах — ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».