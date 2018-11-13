В Пензенской области за неделю ОРВИ заболели 1339 человек

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13 ноября 2018, 11:02Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
За неделю в регионе было зарегистрировано 1339 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 39%. Удельный вес детей в общей структуре заболевших — 41,1%. Гриппом никто не заразился.
«В Пензе в течение 45 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 607 случаев; показатель – 116,4 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в городе в течение недели во всех возрастных группах — ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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