В Пензенской области за нарушения изъяли из продажи 75 кг мяса

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14 июля 2017, 10:36Общество
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области провели проверку 170 объектов, которые производят и реализуют мясную продукцию.
В ходе проверки проведены исследования 300 образцов мясной продукции. Одна проба из 57 не отвечает физико-химическим требованиям, также в 11 из 230 найдены нарушения по микробиологическим показателям. По другим параметрам нарушений не выявлено, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«По результатам проверок составлено 168 протоколов об административном правонарушении за не полное соблюдение требований к санитарному состоянию и содержанию помещений, оборудования, территории, к транспортировке продукции, дезинфекционному режиму, отсутствие маркировки и сопроводительных документов, нарушения в организации и проведении производственного лабораторного контроля, нестандартные результаты лабораторных исследований. Снято с реализации 29 партий мясной продукции общим весом 75,3 кг», - сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам всех проверок наложено 168 штрафов на общую сумму 422 тысяч рублей.
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