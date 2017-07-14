14 июля 2017, 10:36Общество В Пензенской области за нарушения изъяли из продажи 75 кг мяса Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области провели проверку 170 объектов, которые производят и реализуют мясную продукцию.

В ходе проверки проведены исследования 300 образцов мясной продукции. Одна проба из 57 не отвечает физико-химическим требованиям, также в 11 из 230 найдены нарушения по микробиологическим показателям. По другим параметрам нарушений не выявлено, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«По результатам проверок составлено 168 протоколов об административном правонарушении за не полное соблюдение требований к санитарному состоянию и содержанию помещений, оборудования, территории, к транспортировке продукции, дезинфекционному режиму, отсутствие маркировки и сопроводительных документов, нарушения в организации и проведении производственного лабораторного контроля, нестандартные результаты лабораторных исследований. Снято с реализации 29 партий мясной продукции общим весом 75,3 кг», - сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам всех проверок наложено 168 штрафов на общую сумму 422 тысяч рублей.

Общество

просмотров 76