В Пензенской области за коррупцию уволили 17 депутатов

В Пензенской области с января по март 2018 года от должности досрочно освободили 17 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, депутатов уволили за нарушение антикоррупционного законодательства.

«В рамках экспертизы органами прокуратуры области выявлено 212 нормативных правовых актов с коррупциогенными факторами, в том числе - один акт государственного органа власти Пензенской области», - добавили в ведомстве.

В результате прокуроры принесли 202 протеста и внесли 10 требований об изменении нормативно-правовых актов, пишет ИА «Пенза-Пресс».