В Пензенской области за коррупцию уволили 17 депутатов

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11 мая 2018, 13:04Криминал
В Пензенской области с января по март 2018 года от должности досрочно освободили 17 депутатов представительных органов местного самоуправления.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, депутатов уволили за нарушение антикоррупционного законодательства.
«В рамках экспертизы органами прокуратуры области выявлено 212 нормативных правовых актов с коррупциогенными факторами, в том числе - один акт государственного органа власти Пензенской области», - добавили в ведомстве.
В результате прокуроры принесли 202 протеста и внесли 10 требований об изменении нормативно-правовых актов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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