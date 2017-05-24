24 мая 2017, 19:01Общество В Пензенской области за каждым детским лагерем закрепят полицейских На период летних каникул в 2017 году планируется трудоустроить более 4500 подростков. Уже сейчас работают около 500 несовершеннолетних. Занятость детей в летний период обсудили на заседании Общественного совета при управлении МВД России по Пензенской области.

В нем приняли участие представители министерства образования и министерства труда, социальной защиты и демографии региона. На совещании говорили и о безопасности детей в городских и загородных оздоровительных лагерях. Сотрудники полиции планируют в течение лета проверить на территории области каждый лагерь.

«За всеми детскими оздоровительными лагерями будут закреплены сотрудники полиции. Будет осуществляться контроль состоянием правопорядка и общественной безопасности на территории оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха. Сотрудниками аппарата УМВД также будут на системной основе осуществляться выезды в территориальные органы внутренних дел и места отдыха несовершеннолетних», - сообщила заместитель начальника отдела УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.

В 2017 году на территории области будут работать 470 лагерей. Кроме этого, для пензенских детей выделено 211 путевок в оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок».

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