В Пензенской области за год планируют сделать капремонт в 184 домах

По итогам 2017 года Пензенская область занимает второе место в стране по информационной открытости региональных операторов.

В 2017 году выполнены работы в 129 многоквартирных домах (МКД) на общую сумму более 432 млн рублей. В результате улучшились условия проживания порядка 30 тысяч человек, сообщает пресс-центр облправительства.

В региональную программу капитального ремонта на 2018 год вошли 184 многоквартирных жилых дома, в них запланирован ремонт крыш, фасадов, внутренних инженерных систем, фундамента, замена лифтового оборудования. В результате условия проживания улучшат свыше 27 тысяч граждан. В 2017 году на некоторых объектах была совмещена реализация нескольких программ. Кроме того, по поручению губернатора были выделены дополнительные средства на реконструкцию ряда домов на «красной» линии.

«Если мы будем каждый год реализовывать подобные проекты, то получим конкретный результат. Надо брать шесть-семь домов и за счет средств фонда капремонта и дополнительного финансирования делать крышу, балконы, фасады так, чтобы дом был в нормальном состоянии и достойно выглядел. А со временем, таким образом, мы изменим и облик всей улицы», – подчеркнул Иван Белозерцев.

Также губернатор порекомендовал теснее взаимодействовать с жителями.

«С людьми надо работать, рассказывать им, что мы решили дополнительно выделить средства на ремонт вашего дома, что после завершения работ будут вот такой фасад, балконы, отмостка», – сказал глава региона.

На очередную сессию Законодательного Собрания Пензенской области внесен проект изменений в региональный закон, принятие которого позволит проводить комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, запланированных в пределах трехлетнего периода.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».