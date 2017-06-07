07 июня 2017, 17:12Криминал В Пензенской области за экстремизм осужден имам-хатыб В селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области к административной ответственности за хранение и распространение экстремистских материалов привлечен мужчина, являющийся должностным лицом местных мусульманских религиозных организаций (имам-хатыб).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, в помещении одной из мечетей в свободном доступе среди религиозной литературы обнаружили материалы, признанные в РФ экстремистскими.

По этому факту прокурор района возбудил дело о массовом распространении экстремистских материалов. Судом на нарушителя наложен штраф в размере 2 000 рублей.

По результатам рассмотрения жалобы постановление было оставлено без изменения. Изъятые экстремистские материалы конфискованы и подлежат уничтожению, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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