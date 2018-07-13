В Пензенской области за два года появятся три новых дошкольных учреждения

13 июля депутаты регионального ЗакСобрания на внеочередной сессии рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Предлагаемые изменения в бюджет Пензенской области призваны обеспечить условия участия региона в федеральном проекте по созданию дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в дошкольных образовательных организациях, а также снабдить учащихся школьными учебниками, отметила глава регионального минфина Любовь Финогеева, выступившая с докладом по данному вопросу.

В 2018 году в регионе на двухлетний период будут выделены из федерального бюджета средства на строительство дошкольных учреждений с целью создания дополнительных мест для детей обозначенного возраста. Эти изменения предложил внести губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Сумма предоставленного трансферта составляет 455,4 млн рублей, это 92% от общей суммы. 8%, или 36,4 млн, будет выделено из областного бюджета. […] Предлагается включить в расходы региона субсидию на предоставление средств муниципалитетам, которые участвуют в транше программы. На два года сумма субсидий составит 160 млн рублей, по 80 млн на каждый год. Она будет предоставлена для строительства трех дошкольных учреждений: в Пензенском районе, Неверкинском и в городе Пензе – это строительство пристроя к одному из существующих детсадов.

Ситуация складывалась таким образом, что из федерального бюджета были выделены межбюджетные трансферты, которые софинансируются областным бюджетом, на работы капитального характера. Однако в эту стоимость не входило строительство сетей и объектов благоустройства, а также налог на добавленную стоимость», - отметила министр.

«Сроки поджимают, нам необходимо приступать к конкурсным процедурам и началу строительных работ, поэтому из бюджета области выделяются субсидии вышеназванным муниципалитетам, чтобы полная стоимость строительства была сформирована», - добавила Любовь Финогеева.

Еще одно важное направление в рамках реализации программы развития образования – выполнение требований федерального образовательного стандарта по обеспечению учебниками. Субвенцию предлагалось увеличить на 33 млн рублей.

Также Любовь Финогеева сообщила о необходимости распределения дотаций на сбалансированность в сумме 20 млн рублей на подготовку муниципалитетов к зиме.

«В результате вносимых изменений доходы и расходы бюджета на 2018 год уменьшены на 133,4 млн рублей, а на плановый период 2019-2020 годов не изменятся. Дефицит бюджета останется неизменным»

Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин отметил, что данные вопросы имеют большую социальную значимость и направлены на реализацию послания и майского указа президента, и призвал поддержать предлагаемые изменения.

Решение было поддержано большинством голосов (29), «против» высказались два депутата.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».