В Пензенской области за два дня задержали 70 нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд, чтобы выявить водителей, которые не ценят ни свою, ни чужую жизнь. Инспекторы искали нетрезвых автолюбителей по всему региону, и таких оказалось не мало.

«В ходе мероприятия было задержано 70 пьяных водителей, из них 16 - по информации от граждан. ГАИ напоминает, что в соответствии с КоАП, управление в нетрезвом состоянии влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением прав на срок от полутора до двух лет», - рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Операция длилась двое суток. Все водители, пойманные за рулем в состоянии алкогольного опьянения, понесут ответственность. Добавим, что за полгода в области было задержано порядка 2000 таких автовладельцев, более 300 из них - за повторное нарушение. Те, кого не научил собственный горький опыт, будут отвечать по уголовной статье. Им грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.