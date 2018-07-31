В Пензенской области за два дня задержали 70 нетрезвых водителей

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31 июля 2018, 19:31Общество
Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд, чтобы выявить водителей, которые не ценят ни свою, ни чужую жизнь. Инспекторы искали нетрезвых автолюбителей по всему региону, и таких оказалось не мало.
«В ходе мероприятия было задержано 70 пьяных водителей, из них 16 - по информации от граждан. ГАИ напоминает, что в соответствии с КоАП, управление в нетрезвом состоянии влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением прав на срок от полутора до двух лет», - рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Операция длилась двое суток. Все водители, пойманные за рулем в состоянии алкогольного опьянения, понесут ответственность. Добавим, что за полгода в области было задержано порядка 2000 таких автовладельцев, более 300 из них - за повторное нарушение. Те, кого не научил собственный горький опыт, будут отвечать по уголовной статье. Им грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.
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