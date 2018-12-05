В Пензенской области за два часа сгорело два дома

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05 декабря 2018, 09:31Происшествия
В Пензенской области в течение двух часов произошло два пожара – в Городищенском и Малосердобинском районах.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, около 20.30 загорелся деревянный дом в селе Старые Турдаки. Тушили пожар на ул. Театральной пять человек. Обошлось без пострадавших, но помещение сильно пострадало.
В 22.39 стало известно о возгорании в селе Новое Демкино на ул. Молодежной. Деревянный дом в этот раз сгорел полностью. О пострадавших в ведомстве также не сообщили. Пожар ликвидировали пять сотрудников МЧС.
Пензенцев просят быть внимательнее при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать ЧП, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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