05 декабря 2018, 09:31Происшествия

В Пензенской области за два часа сгорело два дома

В Пензенской области в течение двух часов произошло два пожара – в Городищенском и Малосердобинском районах.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, около 20.30 загорелся деревянный дом в селе Старые Турдаки. Тушили пожар на ул. Театральной пять человек. Обошлось без пострадавших, но помещение сильно пострадало.

В 22.39 стало известно о возгорании в селе Новое Демкино на ул. Молодежной. Деревянный дом в этот раз сгорел полностью. О пострадавших в ведомстве также не сообщили. Пожар ликвидировали пять сотрудников МЧС.

Пензенцев просят быть внимательнее при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать ЧП, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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