В Пензенской области за депутатов можно будет проголосовать на 1061 участке

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16 августа 2019, 15:04Политика
В Пензенской области в Единый день голосования, который состоится 8 сентября, будет работать 1061 избирательный участок, 223 из них – в областном центре.
В пресс-центре регионального правительства уточнили, что на участках для обеспечения безопасности установят рамки металлодетекторов, а также будут использоваться ручные металлоискатели.
«Необходимы согласованные действия всех служб и ведомств, отвечающих за правопорядок. Граждане, которые примут участие в голосовании, должны быть уверены в своей безопасности. И мы обязаны обеспечить во время выборов и соблюдение законности, и безопасность. Какие-либо угрозы, в том числе террористического характера, не должны повлиять на активность избирателей», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев в ходе заседания областной антитеррористической комиссии, которая прошла 16 августа.
Он добавил, что по оценке правоохранителей, обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой.
«Необходимо продолжить системную работу по противодействию возможных угроз», - подытожил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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