В Пензенской области за день произошло два серьезных ДТП

В результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших 5 декабря на территории Пензенской области, один человек погиб и пострадали трое.

Смертельное ДТП произошло на 629-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Вечером 5 декабря водитель иномарки совершил наезд на пешехода.

«В результате происшествия мужчина 1952 года рождения скончался на месте от полученных травм. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Этим же вечером еще три человека пострадали в результате столкновения сразу шести автомобилей на улице 8 Марта, 27.

«В результате происшествия водитель автомобиля Toyota Corolla и женщина, а также пассажирка Lada Vesta, получили телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи были отпущены домой», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по городу Пензе Юлия Филатова.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.