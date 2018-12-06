В Пензенской области за день произошло два серьезных ДТП

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06 декабря 2018, 19:26Происшествия
В результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших 5 декабря на территории Пензенской области, один человек погиб и пострадали трое.
Смертельное ДТП произошло на 629-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Вечером 5 декабря водитель иномарки совершил наезд на пешехода.
«В результате происшествия мужчина 1952 года рождения скончался на месте от полученных травм. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Этим же вечером еще три человека пострадали в результате столкновения сразу шести автомобилей на улице 8 Марта, 27.
«В результате происшествия водитель автомобиля Toyota Corolla и женщина, а также пассажирка Lada Vesta, получили телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи были отпущены домой», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по городу Пензе Юлия Филатова.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.
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