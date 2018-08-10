В Пензенской области за день поймали 183 пешехода-нарушителя

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10 августа 2018, 17:08Общество
В Пензенской области подвели итоги профилактической операции «Пешеход».
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, рейд прошел 8 августа. За день инспекторы выявили 183 нарушения Правил дорожного движения, которые допустили пешеходы.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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