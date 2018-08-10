10 августа 2018, 17:08Общество

В Пензенской области за день поймали 183 пешехода-нарушителя

В Пензенской области подвели итоги профилактической операции «Пешеход».

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, рейд прошел 8 августа. За день инспекторы выявили 183 нарушения Правил дорожного движения, которые допустили пешеходы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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