В Пензенской области за 9 месяцев снизился уровень безработицы

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24 октября 2018, 12:36Общество
В Пензенской области отметили снижение уровня регистрируемой безработицы и увеличение количества вакансий.
Так, с 0,8% до 0,7% от числа рабочей силы снизилось количество зарегистрированных безработных в регионе. На этом фоне также было зафиксировано увеличение количества вакансий от работодателей — с 9100 до 10300 единиц. Об этом сообщили на заседании коллегии министерства труда области.
Помимо этого, на совещании специалист отдела жилищных программ ведомства Людмила Макарова рассказала, что право на улучшение жилищных условий в 2018 году уже успели получить 1159 граждан, 677 молодых семей обеспечили социальными единовременными выплатами, а также 129 детей-сирот, 53 многодетные семьи и 51 ветеран Великой Отечественной войны, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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