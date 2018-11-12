В Пензенской области за 9 месяцев были реализованы 23 госпрограммы

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12 ноября 2018, 15:04Общество
На оперативном совещании в правительстве Пензенской области 12 ноября министр экономики региона Сергей Капралов рассказал о реализации госпрограмм за девять месяцев.
Он сообщил, что в 2018 году в регионе действуют 23 госпрограммы с финансированием в 53,2 млрд рублей. При этом, 86,8% осуществляется за счет средств областного бюджета.
Также были привлечены средства из федерального бюджета - 7 млрд рублей, местных бюджетов – 327,9 млн руб. и внебюджетных источников – 1,5 млрд руб. За девять месяцев освоено 37,3 млрд рублей - 70,1% от годового объема, сообщает пресс-служба областного минэкономики.
Также 63% бюджетных средств было направлено на повышение благосостояния жителей и развитие потенциала пензенцев.
«Несмотря на высокие показатели за отчетный период, ответственным исполнителям необходимо активизировать работу по достижению запланированных результатов реализации мероприятий по итогам 2018 года», - подчеркнул Сергей Капралов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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