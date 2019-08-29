В Пензенской области за 3 года капитально отремонтировали 112 школ

«Начиная с 2017 года, в Пензенской области в рамках госпрограммы реализуются мероприятия по капитальному ремонту школ. За три года отремонтировали 112 объектов, выделено около 600 млн рублей. Из регионального бюджета - 142 млн, из муниципального – 126 млн. Отремонтировали крыши, канализацию, поменяли окна», - рассказала Марина Устименкова.

По ее словам, в программе участвовало 30 муниципальных образований Пензенской области. Начальник управления отметила, что в регионе – еще очень много объектов, нуждающихся в ремонте.

«Мы надеемся, что программа будет продолжена и на следующий год также будут выделяться средства», - отметила она.

Напомним, ранее пензенским журналистам показали обновленную школу в поселке Чемодановка. Спецкабинеты математики, физики и химии отремонтировали в рамках корпоративной благотворительной программы одного из нефтепромышленных предприятий. На ремонт помещений было заложено 2 млн 200 тысяч рублей, а на поставку оборудования - 3 млн 800 тысяч, пишет ИА «Пенза-Пресс».