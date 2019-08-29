В Пензенской области за 3 года капитально отремонтировали 112 школ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 августа 2019, 17:37Образование
Начальник управления министерства образования Пензенской области Марина Устименкова рассказала журналистам о ремонте школ региона в рамках госпрограммы.
«Начиная с 2017 года, в Пензенской области в рамках госпрограммы реализуются мероприятия по капитальному ремонту школ. За три года отремонтировали 112 объектов, выделено около 600 млн рублей. Из регионального бюджета - 142 млн, из муниципального – 126 млн. Отремонтировали крыши, канализацию, поменяли окна», - рассказала Марина Устименкова.
По ее словам, в программе участвовало 30 муниципальных образований Пензенской области. Начальник управления отметила, что в регионе – еще очень много объектов, нуждающихся в ремонте.
«Мы надеемся, что программа будет продолжена и на следующий год также будут выделяться средства», - отметила она.
Напомним, ранее пензенским журналистам показали обновленную школу в поселке Чемодановка. Спецкабинеты математики, физики и химии отремонтировали в рамках корпоративной благотворительной программы одного из нефтепромышленных предприятий. На ремонт помещений было заложено 2 млн 200 тысяч рублей, а на поставку оборудования - 3 млн 800 тысяч, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 августа 2019, 19:42В Кузнецке прошел форум «Общественная инициатива действий»
29 августа 2019, 19:33Дом в поселке Нефтяник рискует не дождаться капремонта
29 августа 2019, 19:18Пензенцы могут приобрести через «АИК» жилье под 6,45% годовых
29 августа 2019, 19:12Специалисты приемной Дмитрия Медведева выслушали проблемы пензенцев
29 августа 2019, 19:07В чемодановской школе переоснастили специализированные классы
29 августа 2019, 17:59На опасном производстве в Пензе запретили работу башенного крана
29 августа 2019, 17:37В Пензенской области за 3 года капитально отремонтировали 112 школ
29 августа 2019, 17:11Угрозы и брань. Пензячка стала жертвой неадекватных попутчиц