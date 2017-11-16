16 ноября 2017, 19:18Общество Погорельцы из Леонидовки получат по 100 тысяч рублей Год огненного петуха только близится к завершению, но уже принес немало пожаров. В Пензенской области только за 10 месяцев их произошло около 900. Впрочем, страшит не столько статистика, сколько причины происшествий. Больше половины случаев связано с беспечностью самих граждан. Эту тему обсудили на совещании в областном правительстве.

Ночной пожар в деревянном жилом доме села Бессоновка в середине июля унес жизни четырех человек, в том числе - пятилетнего ребенка. Причиной происшествия стала неисправность электропроводки. Пожар заметили бдительные соседи, но спасать было уже некого.

А в селе Кевдо-Мельситово Каменского района в марте мама двух малышей буквально на пару минут отлучилась за продуктами, а когда вернулась - дом был полностью охвачен пламенем. Загорелся отопительный прибор. Двух- и трехлетние братья погибли от отравления угарным газом.

Только за 10 месяцев Года огненного петуха в Пензенской области произошло почти 900 пожаров. Погибло 75 человек, в том числе - четверо детей. Причины большинства возгораний схожи: нарушение правил использования газового или печного оборудования, асоциальный образ жизни, неисправность электропроводки.

«Анализ пожаров показывает, что основными местами возникновения пожаров по-прежнему остаются жилые домовладения и надворные постройки граждан. В общей сложности, в жилом секторе за 10 месяцев 2017 года произошло 639 пожаров - это 75% от общего числа», - сообщил заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Эдуард Кустов.

Профилактика пожаров стала главной темой совещания губернатора с главами городских округов и муниципальных районов. Иван Белозерцев поручил усилить взаимодействие пожарных подразделений с органами власти. На проблему должны обратить внимание все: начиная от участковых и заканчивая главами районов.

«Если мы будем работать над этим, выстроим систему, особенно через управляющие компании, старших по подъездам и домам, мы можем решить эту проблему», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Особое внимание на совещании уделили недавнему пожару в Леонидовке. Там в результате взрыва бытового котла огонь полностью уничтожил многоквартирный жилой дом. Крыши над головой лишились 26 человек, в том числе - дети. Губернатор распорядился оказать погорельцам финансовую поддержку из областного бюджета.

«Гражданам, которые там проживали и были прописаны, - по 100 тысяч рублей на каждого человека, чтобы они направили их или на восстановление, или на приобретение нового жилья», - сказал глава региона.

В преддверии зимнего сезона губернатор поручил ответственным лицам провести поквартирный обход населения во всех районах области. Специалисты должны должны обратить внимание на проблемные семьи, а также провести профилактическую беседу с теми, кто пользуется отопительным оборудованием. Только так, общими усилиями, по мнению главы региона, число происшествий получится свести к минимуму.

Общество

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