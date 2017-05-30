30 мая 2017, 13:02Общество В Пензенской области выявлены новые поселения сурков В Никольском районе Пензенской области на территории лесхоза появилось новое поселение сурков.

Сотрудники Никольского лесхоза в мае провели мероприятия по уточнению местоположений поселений сурков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Было обнаружено, что сурки старого поселения благополучно перезимовали, и появилось еще одно новое поселение животных», - сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Общество

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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/05/30/10253840